Neustadt : Wanderausstellung zum Untergang der Cap Arcona in der Stadtkirche

Die von Neustädter Schülern gestaltete Ausstellung soll an die 7000 Opfer der Schiffstragödie am Ende des Zweiten Weltkriegs erinnern.

Neustadt | Der 3. und der 8. Mai sind historisch bedeutsame Daten, und das gilt in besonderem Maße für Neustadt. Denn in der Lübecker Bucht geschah am 3. Mai 1945, kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs, eine unfassbare Tragödie, der rund 7000 Menschen zum Opfer fielen – genaue Zahlen lassen sich nicht mehr ermitteln. Es war keine Naturkatastrophe, sondern eine vo...

