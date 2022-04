Neustadt/Pelzerhaken : Tiny-Häuser: Neue Idee zur Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen

Die Stadtverwaltung von Neustadt informiert über die Pläne, Kriegsflüchtlinge nicht in Turnhallen, Containern oder Schulen unterzubringen.

Neustadt | Flüchtlinge aus der Ukraine im Neustädter Stadtgebiet angemessen und gastfreundlich unterbringen – das hat sich Neustadt zum Ziel gesetzt. Nach den ersten Hilfsaktionen, in denen es vorrangig darum ging, die Menschen in ihrem eignen Land zu versorgen, soll es in einem zweiten Schritt nun darum gehen, dass die Menschen hierzulande nicht in Sammelunterk...

