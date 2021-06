Kooperation ausgeweitet : Schön-Klinik unterstützt Rettungsdienst in Timmendorfer Strand

Für mehr Sicherheit in der Urlaubssaison wurde nun eine Kooperation bis 2024 für den Notarzt-Standort in Timmendorfer Strand vereinbart.

Neustadt/Timmendorfer Strand | Der Rettungsdienst Holstein AöR (RDH), Träger des Rettungsdienstes in Ostholstein, hat mit der Schön-Klinik eine Kooperation bis 2024 für den Saison-Notarzt-Standort in Timmendorfer Strand vereinbart. Die Klinik Neustadt werde somit ihre Kompetenzen in der Notfallmedizin an einem weiteren Standort in Ostholstein zur Verfügung stellen, hieß es laut Mit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.