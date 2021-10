Drei Verletzte bei Unfall : Sekundenschlaf – BMW-Fahrer gerät auf der B501 bei Neustadt in Gegenverkehr

Während der BMW-Fahrer mit leichten Verletzungen davonkommt, werden seine Beifahrerin und die Unfallgegnerin schwer verletzt. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Schashagen / Neustadt | Sekundenschlaf ist vermutlich Ursache eines schweren Verkehrsunfalls mit zwei Schwer- und einem Leichtverletzten auf der B501 in der Gemeinde Schashagen. Dabei war ein 23-jähriger Dortmunder war mit seinem BMW in den Gegenverkehr geraten. Alle Beteiligten kamen ins Krankenhaus Der mutmaßliche Unfallverursacher, der in Richtung Grömitz unterwegs ...

