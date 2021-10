Neustadt/Scharbeutz : Eisbahnen am Hafen und Dünenmeile starten nach Corona-Pause wieder

Tourismus-Agentur Lübecker Bucht stellt Programm für Eisvergnügen, Budenzauber und Musik vor.

Neustadt | Auch in Sachen Winter-Vergnügen kehrt wieder Normalität zurück: „Die maritimste Eisbahn der Ostseeküste kommt zurück“, freuen sich Veranstalter, Betreiber, Sponsoren und die Tourismus-Agentur Lübecker Bucht (TALB), denn nachdem sie 2020 nicht umgesetzt werden konnte, kann jetzt die „Hafenheimat on Ice“ in Neustadt wieder stattfinden. Fröhliche Rund...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.