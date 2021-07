Neustadt : Neubau, Umbau, Abriss: Kostenexplosion beim BUND-Umwelthaus

CDU-Bundestagsabgeordneter Ingo Gädechens informierte sich über den aktuellen Stand der geplanten Erneuerung.

Neustadt | Das Umwelthaus in Neustadt dient seit 1992 als Erlebnisherberge mit Übernachtungsmöglichkeit für Schulklassen und Jugendgruppen mit speziellen Programmen zum Thema Natur-, Umwelt- und Meeresschutz und wird vom BUND Schleswig-Holstein geführt. Allerdings ist es in die Jahre gekommen und bedarf dringend einer Erneuerung. Am vergangenen Mittwoch besuchte...

