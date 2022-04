Krieg in der Ukraine : Neun Tonnen Hilfsgüter aus Lütjenburg sind in Polen angekommen

Eine Delegation aus Lütjenburg brachte nicht nur Hilfsgüter für Ukrainische Flüchtlinge in ein Zentrallager nach Polen. Sie erfuhren auch von den Flüchtlingen direkt, wie schlimm die Situation im Kriegsgebiet ist.

Lütjenburg | Insgesamt neun Tonnen an Sachspenden hatten die Bürger aus Lütjenburg und dem Umland für die Kriegsopfer in der Ukraine gesammelt. Eine Lütjenburger Abordnung, angeführt von Bürgermeister Dirk Sohn, brachte diese Hilfsgüter nun in den Polnischen Kreis Krotoszyn. Nach 13 Stunden Fahrtzeit kamen die Lütjenburger im Zentrallager der Kreisverwaltung in Kr...

