Corona in Ostholstein : Kostenlose Schnelltests: Neues Testzentrum in der Eutiner Innenstadt

In der Eutiner Königstraße gibt es seit Anfang Februar ein Corona-Testzentrum. Es richtet sich speziell auch an Menschen auf dem Weg zur Arbeit.

Eutin | Auf dem Weg zur Arbeit einen Coronatest machen – in Eutin geht das jetzt. Dort hat in der Königstraße Anfang Februar ein Corona-Testzentrum eröffnet. Hintergrund: Wo kann man in Eutin, Malente und Neustadt PCR-Tests machen? Und wer hat Anspruch auf einen kostenlosen Test? Angeboten werden täglich Schnelltests, montags bis freitags von 7 bis ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.