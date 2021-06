Grundsatzrede in Plön : Neuer Marine-Inspekteur Schönbach lenkt Blick auf China und Russland

In den ersten 100 Tagen im Amt habe er zahlreiche Probleme ausgemacht. Schönbach positionierte sich klar gegen Rassismus und Homophobie.

Plön | Der neue Inspekteur der Marine, Vizeadmiral Kay-Achim Schönbach (56), hat seine Soldaten auf eine wichtigere internationale Rolle Deutschlands eingestellt. Mit Blick auf die Bedrohungsanalyse der Nato sei es notwendig, nicht nur defensiv handeln zu können, sagte Schönbach am Freitag in einer Grundsatzrede an der Marineunteroffiziersschule in Plön. ...

