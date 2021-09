Schönwalde : Neue Rettungswache eröffnet – Provisorium in Ferienwohnung

Rettungsdienst Holstein schließt weitere Notfall-Versorgungslücke im Kreis Ostholstein. Eine endgültiger Standort muss aber noch gesucht werden.

Schönwalde | Rund 9000 Einwohner der Gemeinden des Amts Ostholstein Mitte und angrenzenden Ortschaften sind jetzt in Notfällen noch besser medizinisch versorgt: Der Rettungsdienst Holstein (RDH) hat am Montag in Schönwalde eine weitere sogenannte Rettungsnebenstelle in Betrieb genommen. Somit könne rund um den Bungsberg gewährleistet werden, dass in einem Notfall ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.