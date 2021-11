Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung : Gaby Häuser und Maren Freyher sind die ersten Frauen an der Spitze der Eutiner Polizeischule

Einmalig in Schleswig-Holstein und erstmals in der Geschichte der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung Eutin sind mit Maren Freyher und Gaby Häuser zwei Frauen an der Spitze.

Eutin | Gaby Häuser wird neue Leiterin des Führungsstabes der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei (PDAFB) in Eutin. Worauf es bei der Arbeit als Polizistin ankommt und was sie in den nächsten Jahren vor hat, hat sie uns im Gespräch erzählt. Weiterlesen: Schleswig-Holsteins Polizei bekommt zweite Einsatzhundertschaft ...

