Neue Dozentin an der KMS : Die Blöckflöte ist das Instrument von Birgit Puttkammer-Weber

Die gute alte Blockflöte. Sie ist oft unterschätzt und vielseitiger als gedacht – reicht die Musik mit ihr doch vom Mittelalter bis zur Gegenwart und umfasst natürlich auch Folklore, Swing oder Filmmusik

Eutin | Birgit Puttkammer-Weber ist neue Dozentin für Elementare Musikpädagogik und Blockflöte an der Kreismusikschule Ostholstein. Sie verfügt über eine mehr als 30-jährige Unterrichtspraxis mit Blockflöten, Musikalischer Früherziehung sowie Eltern-Kind-Gruppen. Im Fachbereich Elementare Musikpädagogik leitet sie derzeit Musikgärten in Neustadt und in Stocke...

