Neues Corona-Testzentrum in Eutin : Eutin GmbH und Johanniter öffnen neue Corona-Teststation am Jungfernstieg

Fürs Shopping, Kultur oder Gastronomie-Besuch: Ab Dienstag soll die neue Corona-Teststation im Stadtzentrum öffnen.

Eutin | Um den Gästen der Stadt und den Eutinern selbst ein bisschen mehr Sicherheit zu bieten und die Teilnahme am öffentlichen Leben und Kulturgenuss in der Residenzstadt in dieser Zeit zu ermöglichen, organisierte die Eutin GmbH eine eigene Corona-Test-Station. Kosten fallen für die Neubeschaffung nicht an: „Der Container für Städtebauförderung, der noch am...

