Grömitz/Lensahn : Neue Betrugsmasche: Einfamilienhäuser im Visier von Trickdieben

Besonders dreist: Die Bewohner waren jeweils zu Hause. Bei der Polizei haben sich bereits zwei Opfer gemeldet. Die Fälle sollen im Zusammenhang stehen.

Grömitz | Trickdiebe waren am Montag in Lensahn und Grömitz am Werk. Im Visier: Einfamilienhäuser. Besonders dreist: Die Bewohner waren jeweils zu Hause. Bei der Polizei haben sich bereits zwei Opfer gemeldet. In dem einen Fall wurde es dem Unbekannten leicht gemacht: Er betrat gegen 13.10 Uhr in Lensahn ein Einfamilienhaus im Brunskruger Weg durch die nicht...

