Gemeinschaftsschule Plön : Schüler steigern ihre Wertschätzung für Kunst von Fritz During an ihrer Schule

Schüler der Gemeinschaftsschule am Schiffsthal in Plön befassten sich mit dem Künstler Fritz During und seinen Arbeiten. Die Figur "Huckepack" steht schon seit vielen Jahren vor der Schule. Sie erfährt Wertschätzung.

Plön | Der Bildhauer Fritz During hätte sich wohl kaum träumen lassen, dass seine Skulptur „Huckepack“ einst zu Halloween als Pirat die Blicke auf sich ziehen würde. Eines von mehreren Outfits, kreiert vom Kunst-Wahlpflicht-Kursus (WPU) der 8. Klassen der Plöner Gemeinschaftsschule am Schiffsthal für die Figur, die seit vielen Jahren vor der Schule steht. Es...

