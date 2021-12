Neuer Bonus-Partner der Wehr : Hicran Erman bietet neuen Bonus für die Eutiner „Blaulicht-Familie“

Zu den Begünstigten gehören neben allen Feuerwehrangehörigen auch Helfer des DRK, der JUH, des Rettungsdienstes Holstein, des ASB, der DLRG und des THW sowie auch die zur „Blaulicht-Familie“ gehörenden Polizeibeamten.

Eutin | Ohne die vielen ehrenamtlich Tätigen wäre das Leben auch in der Holsteinischen Schweiz viel ärmer aber auch deutlich teurer. Doch damit das Ehrenamt auch weiterhin in der Gesellschaft Bestand hat, muss es sich für Nachwuchs interessant und attraktiv machen. Ein Schritt in diese Richtung ist die Bonus-Partnerschaft, die Geschäftsleute zum Beispiel mit ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.