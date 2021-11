Sorge wegen Neubaugebieten : Schaffen die Neudorfer Leitungen das ganze Abwasser?

Die Häuser sind neu, die Leitungen alt – verkraften die Rohre in Neudorf die stetig zunehmende Menge an Abwasser? Boris Sobotta, Leiter der Eutiner Stadtentwässerung, gab bei der Dorfschaftsversammlung Auskunft dazu.

Eutin | Neudorf ist beliebt, immer mehr Wohngebiete entstehen und immer mehr Leute ziehen in diesen Teil Eutins. Das sorgt nicht nur zu Problemen auf den Straßen des Wohngebietes. Sondern auch in den Leitungen darunter, so die Sorge der Einwohner bei der Dorfschaftsversammlung. Reichen Neudorfer Leitungen für die Neubaugebiete? Wo viele Häuser gebaut we...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.