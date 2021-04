Unterschriften übergeben : Breslauer Straße lieferte 122 Unterschriften gegen Neubau der Obdachlosenunterkunft

Der Vorschlag von Bürgermeister Winters für eine Bauvoranfrage für ein Grundstück in der Breslauer Straße ohne Mehrheit.

Plön | 122 Unterschriften von Anwohnern gegen den Bau einer Obdachlosenunterkunft gegenüber der Breslauer Straße 17/19 in Plön überreichte Jörg Schröder (Die Linke) im Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung (SteP) an Vorsitzenden Gernot Melzer (CDU). Schröder wohnt in der Straße und sprach sich vehement gegen das von Bürgermeister Lars Winter favorisiert...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.