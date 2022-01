Eutiner Bürgerbegehren : Neubau der Wilhelm-Wisser-Schule: Politik ringt um Stellplatzfragen

Hat jeder Lehrer der Wilhelm-Wisser-Schule einen Anspruch auf einen Parkplatz und braucht die Hälfte der Schüler einen Fahrradstellplatz? Das angestrebte Bürgerbegehren befeuert politische Diskussion im Ausschuss.

Eutin | Das angestrebte Bürgerbegehren überschattet den Bürgermeisterwahlkampf, denn es reicht für die Kritiker des Amtsinhabers Carsten Behnk bisher gefasste Beschlüsse und Planungen zum Neubau der Wilhelm-Wisser-Schule am Standort Elisabethstraße erneut in Frage zu stellen. Weiterlesen: Bürgerbegehren: Eltern übergeben ihre Frage an Eutins Bürgermeister ...

