Ostholstein/Nordwestmecklenburg : Netzwerk Cap Arcona: So wollen die Gedenkstätten künftig zusammenarbeiten

Neuer länderübergreifender Zusammenschluss will bei erster Tagung Entwicklungsperspektiven des Cap-Arcona-Gedenkens aufzeigen.

Eutin | Am 3. Mai 1945 kamen über 7000 Menschen – in der Mehrzahl Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge – beim Untergang der „Cap Arcona“ vor Neustadt ums Leben. An mehr als 20 Orten an der Lübecker Bucht, aber auch in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern wird seit Kriegsende den Opfern gedacht. Verschiedenste Initiativen, Ehrenamtliche, Kommunen, Museen, Gedenkstätt...

