Es geht um Verschönerungen : Initiative Schönes Plön hat viele neue Ideen im Köcher

Zu den laufenden Projekten zählen die Gestaltung der Blumenkästen in der Langen Straße, die Pflege des Apothekergartens, des Gänselieselbrunnens, der Schilder an Wanderwegen sowie des Ehrenmals an der Bieberhöhe.

Plön | Wieder hat die Initiative Schönes Plön (ISP) gleich mehrere neue Projekte im Köcher, während sie sich um laufende Vorhaben kümmert. Im Oktober will der Verein ein neues Boot am Ortseingang Richtung Lütjenburg einweihen, am Strandweg soll ein Internationaler Seewegweiser entstehen. Das kündigte Vorsitzender Raimund Paugstadt in der Jahresversammlung vo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.