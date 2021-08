Nachruf : Der Malenter Hans-Joachim Roth lebte für Politik, Sport und Textilien

Weggefährten haben den Malenter Textilkaufmann als einen Mann als echten Liberalen in Erinnerung. Bis zuletzt behielt er trotz gesundheitlicher Probleme sein umgängliches und humorvolles Wesen.

Malente | Wohl nur wenige blicken auf eine so lange Zeit ehrenamtlichen Engagements in der Kommunalpolitik zurück: 42 Jahre lang saß Hans-Joachim Roth für die FDP in der Gemeindevertretung – ohne Unterbrechungen. Erst Ende 2016 verzichtete er aus gesundheitlichen Gründen auf sein Mandat. Am 17. August ist der Malenter nun im Alter von 86 Jahren gestorben. We...

