Nachnutzung der Getränkediele : Malente will Bahnhofstraße stärken – keine Konkurrenz außerhalb?

Der Entwurf eines Bebauungsplans sieht umfangreiche Einschränkungen des Sortiments vor. Sie sollen die Ansiedlung eines weiteren Verbrauchermarkts außerhalb des Ortskerns verhindern.

Malente | Ein Verbrauchermarkt mit Wohnungen an Stelle der ehemaligen Getränkediele an der Ecke von Lütjenburger Straße und Kellerseestraße: Diesem Plan des Malenter Vermieters und Wohnungsbauunternehmers Gerd Kalka könnte die Gemeinde demnächst endgültig einen Riegel vorschieben. Weiterlesen: Malente stoppt Gerd Kalkas Plan für Verbrauchermarkt an Lütjenbur...

