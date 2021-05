Nette Aktion in Plön : Ein Blumengruß der katholischen St. Antonius-Gemeinde am Tag der Nachbarschaft

Pastoralreferent Michael Veldboer und Hans Rost vom Gemeindeteam überreichten die Präsente aus Anlass des alljährlichen „Tag der Nachbarn“, den 2018 die Stiftung nebenan.de ins Leben rief.

