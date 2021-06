Oldenburg in Holstein : Nach Zeugenaufruf: Gefundener Toter wurde identifiziert

Die Identität des am Dienstag, 8. Juni, in der Innenstadt von Oldenburg/ Holstein tot aufgefundenen Mannes steht nun zweifelsfrei fest. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.

Oldenburg/Holstein | Eine Passantin hatte vor zwei Wochen in der Innenstadt von Oldenburg/Holstein einen toten Mann aufgefunden. Wer er ist, war bis dato unklar. Erst über Bilder der Tätowierungen, dann über die Veröffentlichung eines posthum erstellten Portraitbildes samt Zeugenaufruf konnten Polizei und Staatsanwaltschaft die Identität des Mannes klären. Weiterlesen:...

