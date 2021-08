Classical-Beat reist durchs Land : Nach Start der Sommertour gastiert Pierre Bertrand mit Big Band in Plön und Grömitz

Pierre Bertrand begeistert beim Start der Sommertour im Eutiner Schlossinnenhof das Publikum. Nach der Tour durch Ostholstein und Plön reist Classical-Beat mit dem Star-Saxophonisten durch Frankreich.

Eutin | Mit der „Far East Suite“ nahm der französische Saxophonist Pierre Bertrand sein Publikum mit auf eine Reise in den Orient. Der Portraitkünstler des diesjährigen Classical-Beat Festivals, das in der vergangenen Woche in Travemünde stattfand, geht nun auf Sommertour durch Ostholstein und Plön. Das Publikum der Auftaktveranstaltung im Innenhof des Eutine...

