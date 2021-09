Unfall bei Malente : Mercedes prallt nach Reifenschaden gegen Baum – Fahrer verletzt

Der junge Mann aus Grebin war auf dem Nachhauseweg von der Arbeit. Er hatte er offenbar keine Chance, den Wagen in einer Linkskurve kurz hinter Neversfelde auf der Straße zu halten.

Malente | Ein Reifenschaden war offenbar die Ursache: Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwoch auf der Grebiner Straße bei Neversfelde ein 21-Jähriger verletzt worden. Der junge Mann aus Grebin war mit seinem schwarzen Mercedes auf der K57 in Richtung Grebin unterwegs, als er gegen 19 Uhr in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und frontal gegen ...

