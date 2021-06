Lübeck : Nach Messerangriff: Polizei nimmt 29-Jährigen am ZOB fest

Der Mann hatte am Drehbrückenplatz einen 22-Jährigen mit einem Messer angegriffen und verletzt.

Lübeck | Schneller Fahndungserfolg der Lübecker Polizei: Nachdem am frühen Sonntagmorgen (30. Mai) ein 29-Jähriger am Drehbrückenplatz einen 22-Jährigen mit einem Messer angegriffen und verletzt hatte, konnte der Täter nun von Beamten des Zivilen Streifenkommandos (ZSK) festgenommen werden. Den Polizisten war der Mann am Sonntagabend gegen 19 Uhr im Bereich des...

