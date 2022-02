Nach Hochwasser im Wiesenweg : Känguru „Freddy“ ist ausgebrochen und auf Flucht in Malente

Das Hochwasser beschädigte sein Gehege im Wiesenweg. Wallaby Freddy nutzte die Gelegenheit und büxte aus. Seine Besitzer sind in großer Sorge um das Mini-Känguru und wissen nicht, wie sie ihn wieder einfangen können.

Malente | Wer in Malente in diesen Tagen ein Känguru sieht, der braucht nicht an seinem Verstand zu zweifeln. Denn es könnte sich dabei um Freddy handeln, ein rund ein Jahr altes Wallaby. Das Wasser stand 60 Zentimeter hoch im Gehege Eigentlich lebt Freddy bei Sven Godthusen und seiner Frau im Wiesenweg. Gemeinsam mit seinem weißen Artgenossen Flip wohnt ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.