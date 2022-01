Kripo ermittelt in Lensahn : Nach Großfeuer beim Jugendhilfehaus brennen erneut Müllcontainer

Wieder sind es brennende Müllcontainer, zu der die Feuerwehrleute gerufen werden. Keine vier Tage nach dem Großfeuer beim Jugendhilfehaus in Lensahn gibt es den nächsten Einsatz im Ort. Das Werk eines Brandstifters?

Lensahn | Schon wieder brennen Müllcontainer, wieder in Lensahn. Am Sonntagabend brannten gleich drei Papiercontainer im Schwienkuhler Weg. Erst am vergangenen Donnerstag hatten brennende Mülltonnen einen Großbrand ausgelöst. Treibt ein Feuerteufel sein Unwesen in Lensahn und Umgebung? Die Polizei ermittelt in beiden Fällen. Brandstiftung kann auch im zweiten F...

