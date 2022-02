Überschwemmung in Malente : Feuerwehr schützt Pumpwerk in Sieversdorf mit Sandsäcken vor Hochwasser

Die Einsatzkräfte mehrerer Ortswehren waren stundenlang im Einsatz. Es war bereits der zweite Einsatz in der Malenter Dorfschaft, die durch die andauernden Regenfälle der vergangenen Tage ausgelöst wurde.

Sieversdorf | Das Hochwasser hält die Wehren der Gemeinde Malente weiter auf Trab. Bereits zum zweiten Mal wurde die Wehr nach Sieversdorf gerufen. Nachdem bei einem durch die Malenter Au überfluteten Grundstück in der Straße am Teich nichts mehr getan werden konnte, war nun ein Pumpwerk des Zweckverbands Ostholstein (ZVO) am Sieversdorfer Dorfplatz gefährdet, beri...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.