Lübeck : Musikhochschule startet wieder Veranstaltungen vor Publikum

Eine Reihe von Veranstaltungen geben Einblick in die Ausbildung der Studenten. Diese können nun wieder auftreten.

Lübeck | Die Musikhochschule Lübeck (MHL) bietet laut neuester Corona-Verordnung erstmals wieder Veranstaltungen für Publikum an. Bis zum Semesterende Mitte Juli ermöglichen „Musizierstunden am Mittag“, Projekte wie die „Lange Nacht der Holzbläser“ und Konzerte in Städten der Region erneut einen Einblick in die Ausbildung und den MHL-Studenten, ihr Können vor ...

