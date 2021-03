Lübeck : Musik- und Orchesterfreunde fördern das Philharmonische Orchester

Musik- und Orchesterfreunde fördern das Philharmonische Orchester: Der Lübecker Verein spendiert 8000 Euro für die Anschaffung spezieller Instrumente – seltener Barockbögen.

Lübeck | Der Verein Musik- und Orchesterfreunde Lübeck (Mof) unterstützen das Philharmonische Orchester der Hansestadt Lübeck mit einem Förderbetrag in Höhe von 8000 Euro für den Erwerb von Barockbögen. Die Musik- und Orchesterfreunde engagieren sich auf vielfältige Weise für das Philharmonische Orchester, so wie in diesem Fall für die Anschaffung spezieller I...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.