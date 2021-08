Kultursommer Ostholstein : „Eva Monar & Friends“ präsentieren „Musicalmania“ im Malenter Kurpark

Begleitet werden die Malenter Opernsängerin und ihre jungen Gesangstalente von einer sechsköpfigen Band. Gemeinsam wollen sie ein Feuerwerk der schönsten und bekanntesten Musical-Hits zünden.

Malente | „Musicalmania“ mit „Eva Monar and Friends“ heißt es am Sonnabend, 21. August, ab 19.30 Uhr in der Reihe „Prime Time im Park“ auf der Freilichtbühne im Malenter Kurpark. Bei dem Klassik-Rock-Ereignis präsentieren junge Gesangstalente aus der Musical-Klasse der Malenter Opernsängerin Eva Monar erstmals Rock mit Band: Gemeinsam mit einer sechsköpfigen Li...

