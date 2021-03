Lübeck : Polizei sucht den Eigentümer dieses gestohlenen Mountainbikes

Die unkenntliche Rahmennummer konnte durch Kriminaltechniker wieder sichtbar gemacht werden.

Lübeck | Die Lübecker Ermittler fragen: „Wem gehört ein Mountainbike der Marke Bottecchia, Modell 116 FX in dunkelgrauer Farbe mit grünen, grauen und schwarzen Applikationen?“ Am 6. Januar hatten Beamte des 2. Polizeireviers das Fahrrad bei einer Kontrolle in der Fackenburger Allee sicher gestellt. Ein 45-jähriger Lübecker schob diese wertvolle Mountainbike – ...

