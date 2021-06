Unfall in Heiligenhafen : Rollerfahrer prallt ungebremst in Pkw und verletzt sich schwer

Am Sonntagnachmittag ist es im Sundweg in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Motorrollerfahrer wurde nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt.

Heiligenhafen | ​Schwerer Unfall am Sonntagnachmittag im Sundweg in Heiligenhafen. Ein 57-jähriger Mann auf seinem Motoroller wurde dabei schwer verletzt. Er prallte nahezu ungebremst in vor ihm stehendes Auto. Er kam mit diversen Verletzungen per Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik nach Lübeck. Nahezu ungebremst in die Heckscheibe geflogen Laut Polizei war der 57-...

