Start der Modellregion : Urlauber und Gastronomie an der Ostsee sind zufrieden

Sommerliches Wetter sorgte für Erinnerungen an die Vorjahre: volle Strände und gut besuchte gastronomische Betriebe.

Scharbeutz | Endlich ist es soweit: Die Urlaubs-Modellregion mit den Orten Neustadt, Pelzerhaken, Rettin, Scharbeutz, Haffkrug und Timmendorfer Strand startete am Wochenende – wenn auch am Samstag wegen des durchwachsenen Wetters offenbar mit Anlaufschwierigkeiten. Am Sonntag sorgte sommerliches Wetter für Erinnerungen an die Vorjahre: volle Strände und gut besuch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.