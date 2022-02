Oldenburg in Holstein : 37-jährige Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Am Sonntagnachmittag wollte eine Motorradfahrerin in der Holsteiner Straße in Oldenburg mehrere Fahrzeuge überholen. Dabei wurde sie von einem Autofahrer nicht wahrgenommen, der ebenfalls zum Überholen ausscherte.

Lübeck | Am 27. Februar gegen 14.45 Uhr fuhr ein Traktor mit Anhänger die Holsteiner Straße in Oldenburg entlang. Hinter ihm stauten sich mehrere Fahrzeuge. Eine 37-jährige Kradfahrerin aus Eutin näherte sich der Fahrzeugreihe von hinten und überholte. Auf Höhe des letzten Pkw scherte ein 70-jähriger Hondafahrer aus Oldenburg plötzlich nach links aus –ohne ...

