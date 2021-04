Bosau : Mann stürmt in Ausschusssitzung und bedroht Politiker mit Schlagstock

Der Täter bepöbelte die Politiker und kam ihnen gefährlich nahe. Motiv: Unzufriedenheit über die Corona-Auflagen.

Hutzfeld | Zu einer handfesten Bedrohung ist es am Dienstagabend in einer gemeindlichen Ausschusssitzung in Hutzfeld gekommen. Ein Mann stürmte gegen 21.30 Uhr in die Turnhalle und bedrohte die Ausschussmitglieder mit einem Teleskop-Schlagstock und übelsten Pöbeleien. Lauthals hatte der Täter die Corona-Regeln zu Kontakt- und den beabsichtigten Ausgangssperren, d...

