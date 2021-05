Modellregion Lübecker Bucht : Touristen können kommen: Kreis stimmt dem Start der Modellregion ab Samstag zu

Sinkender Inzidenzwert im Kreis Ostholstein: Landrat Reinhard Sager appelliert an Betriebe, Auflagen einzuhalten.

Eutin | Es ist die Nachricht, auf die alle in der Lübecker Bucht gewartet haben: Die Modellregion innere Lübecker Bucht startet ab Samstag, 8. Mai. Das hat Landrat Reinhard Sager am Mittwochvormittag in Beratung mit dem Fachdienst Gesundheit beschlossen. Damit kann auch die letzte der drei Modellregionen in Schleswig-Holstein nach Eckernförde und Sylt Urlaube...

