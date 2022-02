Mobilfunk-Ausbau in Ostholstein : Telekom erweitert Standorte in Schönwalde und Schashagen um 5G

Mit dem Standort Schashagen werde auch Versorgung entlang der A1 und der Bahnlinie verbessert, teilt das Unternehmen mit. Weitere neue Standorte seien im Kreisgebiet geplant.

Schönwalde / Schashagen | Fortschritt für die Mobilfunkversorgung in Ostholstein: Die Telekom hat ihre Standorte Schashagen und Schönwalde um 5G erweitert. „Der Standort in Schashagen dient zudem der Versorgung entlang der Autobahn 1 und der Bahnstrecke Lübeck-Puttgarden“, teilte das Unternehmen mit. Durch den Ausbau steige die Mobilfunk-Abdeckung im Kreis in der Fläche und es...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.