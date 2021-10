Schönkirchen teilweise gesperrt : 500 Kilo schwere Fliegerbombe aufgefunden - Entschärfung Dienstag

Auf einem Grundstück im Trenntrader Weg wurde die Bombe gefunden. Für die Bergung wird der Bereich am Dienstag weiträumig gesperrt. Die B502 bleibt allerdings befahrbar, der Zugverkehr wird jedoch ab 9 Uhr eingestellt.

Schönkirchen | Eine amerikanische Fliegerbombe wurde am Donnerstag in Oppendorf entdeckt. Die Entschärfung des Blindgängers soll Dienstagvormittag stattfinden, teilte Polizeisprecher Matthias Arends am Freitag mit. Rund 2000 Menschen aus Kiel und Schönkirchen werden ihre Häuser verlassen müssen, kündigte er an. Die Bundesstraße 502 bleibt am Dienstag allerdings durc...

