Getreidesilo muss weg : Mit Video: Wie die Abrissbirne Neustadts Wahrzeichen zertrümmert

Es ist ein Wahrzeichen von Neustadt, allerdings kein wirklich schönes. Nun soll der Getreidespeicher am Hafen verschwinden: Seit Dienstagabend schlägt eine drei Tonnen schwere Abrissbirne gegen den Koloss aus Stahlbeton.

Neustadt | An der Hafenkante saßen Hunderte von Schaulustigen, Augen und Smartphones auf das 54 Meter hohe Silo gerichtet. Ein Seilbagger mit der Abrissbirne stand auf seinen schweren Raupenketten in Position, als Bürgermeister Mirko Spieckermann Dienstagabend um 19 Uhr mit einem Signalhorn das Startzeichen gab. Abrissbirne bringt Hochsilo in Neustadt zum Eins...

