Kreis Plön und Polizei einig : Mit Schildern und „Blitzern“ Wildunfälle im Kreis Plön senken

Im Kreis Plön ist die Quote der Wildunfälle im Landesvergleich sehr hoch: 40,4 Prozent aller Verkehrsunfälle steht in Zusammenhang mit querendem Wild. Ein Arbeitskreis nimmt sich jetzt dieses Themas an.

Plön | Der Kreis Plön nimmt bei Wildunfällen landesweit eine führende Rolle ein. Sie machen allein im Kreis Plön einen Anteil von 40,4 Prozent am gesamten Unfallgeschehen aus. Ein Arbeitskreis „Wildunfälle im Kreis Plön“ hat sich zum Ziel gesetzt, diese hohe Zahl zu senken. Als erste Maßnahme ist von der Straßenverkehrsbehörde des Kreises Plön eine neue, and...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.