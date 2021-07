Lübeck/Ostholstein : Mit Alkohol und Drogen am Steuer: Polizei deckt zahlreiche Verstöße auf

Von Eutin bis Bad Schwartau: Polizeidirektion Lübeck stellt Ergebnisse ihrer Kontrollwoche vor.

Lübeck | Beamte des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers haben in der vergangenen Woche an verschieden Orten Autofahrer kontrolliert. Der Fokus lag hierbei Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Aber auch andere Delikte wurden festgestellt. Acht Beamte waren dazu eingeteilt, immer für kurze Zeiträume von Dienstag bis Donnerstag in Ahrensbök, Neustadt, Eutin,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.