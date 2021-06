Michaeliskirche will sichtbar sein trotz Pandemie : Kirchen-Besucher können angeln und im Liegestuhl entspannen

Die Michaeliskirche geht ungewohnte Wege, um Besucher im zweiten Sommer der Pandemie für sich zu interessieren: Liegestuhl statt Kirchenbank und Fische angeln mit Motivationsworten statt Kollekte sammeln.

Eutin | Waren Sie schon einmal in einer Kirche fischen? Oder haben Sie in einer Kirche wie am Strand in einem Liegestuhl gelegen? In der Eutiner Michaeliskirche können interessierte Besucher das in diesem Sommer tun. Die Eutiner Kirchengemeinde lädt die Menschen zum Verweilen im Liegestuhl unter einem Sonnenschirm ein. Weiterlesen: In Corona-Zeiten: Kirche...

