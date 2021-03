Mein Corona-Jahr : Menschen mit Behinderungen fühlen sich von der Politik vergessen

Die Freunde oder eigenen Eltern nicht sehen dürfen, war für Ragna Selmer und Thomas Gradert das Schlimmste im Lockdown.

Eutin | Ragna Selmer (34) arbeitet in einem Eutiner Kindergarten. Die Arbeit dort macht ihr Spaß, dort sieht sie Kollegen und all die Kinder, die die Notbetreuung nutzen. Am Arbeitsplatz ist trotz Maske und anderer Veränderungen so etwas wie soziales Leben auch im Lockdown möglich. Weiterlesen: Die Eutinerin Inge Buck vermisst die Umarmung ihrer Kind...

