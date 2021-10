Weinlese auf dem Ingenhof : Melanie Engel und Karsten Wulf erklären, wie aus der Traube Weißwein wird

Die Weißweinlese hat auf Ostholsteins einzigem Weinberg begonnen. Melanie Engel und Karsten Wulf erklären, warum es von der Ernte bis zur Weinprobe trotzdem ein gutes halbes Jahr dauert und weshalb Wein blubbert.

Malkwitz | Sonnenschein und kühle Temperaturen sind bestes Lesewetter für die Trauben, sagt Melanie Engel vom Ingenhof in Malkwitz. Der Sauvignon Gris wurde Dienstag per Hand vom Weinstock getrennt und steht nun in Kisten auf dem Hof und wartet auf Karsten Wulf. Weiterlesen: Sechs Weingüter im Norden: Wo der Wein dem Schietwetter trotzt Wulf selbst nennt s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.