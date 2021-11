Vandalismus in Plön : Unbekannte werfen Scheiben ein und treten Spiegel an Autos ab

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurden an mehreren Fahrzeugen Scheiben eingeschlagen und Spiegel abgetreten. Der Schaden dürfte mehrere tausend Euro betragen. Jetzt werden Zeugen und weitere Geschädigte gesucht.

Plön | Mehrere Pkw wurden in der Nacht zu Sonntag in der Plöner Tirpitzstraße, an der Buchenallee sowie in der Scheerstraße beschädigt. Das teilte Polizeisprecherin Stephanie Saß mit. Die Polizei sucht nach Hinweisen und bittet Zeugen, sich im Plöner Polizeirevier zu melden. Der Schaden dürfte mehrere tausend Euro betragen Nach ersten Erkenntnissen der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.