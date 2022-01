Corona in Eutiner Schulen : Mehr als 40 positive Corona-Schnelltests und PCR-Test an Eutiner Schulen

Ob Grund-, Gemeinschaftsschule, Gymnasium oder KBS – jede ist von Corona betroffen. Neben Corona-positiven Schülern und Lehrern in Quarantäne gibt es aber noch ein anderes Problem. Lehrer haben beim PCR keine Priorität.

Eutin | Die Fallzahlen der Corona-Neuinfektionen steigen weiter: Auch an den Schulen Eutins gehören positive Schnelltestergebnisse zum „neuen“ Schulalltag. Fürs ausschließliche Zuhause-Testen anstatt im Klassenraum spricht sich dennoch keiner der befragten Schulleiter aus. Weiterlesen: So verlief die erste Schulwoche nach den Ferien an den Eutiner Schulen ...

